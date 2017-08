Cykeltjuvar lägger i en högre växel i augusti: "Låt inte tillfället göra tjuven"

270 000 hushåll får varje år en cykel stulen. Förra året anmäldes drygt 63 000 cykelstölder men statistik från BRÅ visar att bara en procent av fallen klaras upp, skriver Folksam i ett pressmeddelande.

Mellan april och juni ökar cykelstölderna kontinuerligt och når sedan sin topp i augusti.

– Majoriteten av cykelstölderna sker på en allmän plats. Men vi har märkt att väldigt många cyklar även stjäls på lägenhetsgården eller villatomten om man bor nära en större tätort. Troligen handlar det om att man inte låser fast cin cykel ordentligt utanför lägenheten eller villan eftersom man känner sig trygg i sitt hem och inte tror att cykeln ska stjälas där, säger Erik Arvidsson som är skadeförebyggare på Folksam.

Ersättningarna för cykelstölder har ökat från ungefär 16 miljoner kronor under 2007 till närmare 36 miljoner kronor under fjolåret. Även Folksams genomsnittliga ersättning ökar och detta tyder på att cykeltjuvarna riktar in sig på dyrare cyklar.

– Det viktigaste är att inte låta tillfället göra tjuven. Vi engagerar oss för att våra kunder inte ska få sina cyklar stulna och vet att om du lägger extra krut på att låsa fast din cykel med ett godkänt lås i ramen och kopplat till något fast, oavsett om du är på skolan, på stan eller hemma på gården, så minskar stöldrisken dramatiskt, säger Erik Arvidsson.