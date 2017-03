Dags igen för årets kulturfester för unga

Det handlar om årets upplaga av UKM – Ung Kultur Möts, festivalerna där alla ungdomar mellan 13 och 20 år som vill visa upp en kulturyttring av något slag.

Som UKM Västmanland skriver i ett pressmeddelande kan det handla om allt från "foto, breakdance, film, pimpade EPA-traktorer, rap, balett, blackmetal, jonglering, punk, teater, electropop, mim, akrobatik, poesi, design, spokenword, målningar, singer/songwriter och jazz till skulpturer, jojo, mode, mungigebalett, cirkus och stand-up comedy".

– UKM erbjuder alla unga scenkonstnärer och utställningskonstnärer i Västmanland en gemensam mötesplats med kulturen som utgångspunkt. Under festivalerna får deltagarna presentera sitt kulturuttryck genom att ställa ut sin konst i en utställning, nyttja scenen under max 5 minuter eller vara med och arrangera festivalen, berättar Emma Rydell, kulturutvecklare på Region Västmanland, i ett pressmeddelande.

– Alla länets kommuner erbjuder sina unga UKM som en arena att få synas och ta plats på.

UKM kommer att ta en särskild stor plats i Västmanland under 2017, eftersom UKM:s riksfinal arrangeras i Västerås den 18–21 juni. Där deltar ungdomar från hela landet som kvalificerat sig från de olika länsfinalerna.

Länsfinalen i Västmanland avgörs den 6 maj i Västerås Konserthus. Under länsfinalen ställs de olika bidragen som valts ut under de olika kommun-UKM-festivalerna som arrangeras under våren.

– Efter att varje lokal festival har ägt rum kommer en urvalsgrupp att träffas för att välja ut vilka scenkonstnärer och utställningskonstnärer som kommer att få representera sin kommun, sig själva och sitt kulturuttryck på länsfestivalen, säger Emma Rydell.

– Därefter väljs en västmanländsk delegation ut att representera UKM Västmanland på UKM Riksfestival 2017. Urvalsgruppen tittar på många saker för att få en så bra och fin representation som möjligt.

Emma Rydell poängterar:

– Det är ingen tävling och alla får vara med, oavsett vad det är för något en håller på med. På UKM träffar du vänner för livet, får galna idéer och knyter nya kontakter.

Ung Kultur Möts i Västmanland – kommunfestivalerna

► Köping – 18 mars i Kulturskolan, Folkets Hus

► Hallstahammar – 25 mars i Kulturhuset

► Sala – 25 mars i Kungsängsgymnasiets aula

► Arboga/Kungsör – 8 april i Medborgarhuset i Arboga

► Surahammar – 8 april i Folkets Hus

► Tillberga – 8 april i Medborgarhuset

► Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg – 8 april i Teaterbiografen i Norberg

► Pettersberg – 15 april

► Länsfinal – 6 maj i Västerås Konserthus

► Riksfinal – 18-21 juni i Västerås