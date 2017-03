Turistcentrum i länet kan vinna internationellt arkitektpris

Sex svenska arkitekturprojekt har utsetts till finalister i fem olika kategorier av den internationella arkitekturutmärkelsen WAN Future Projects Awards. Projekt från hela världen tävlar i sju olika kategorier och de svenska projekten finns representerade i kategorierna bästa publika byggnad, kommersiella fastighet, transport, skola och två förslag i bästa bostadsarkitektur.

Bland dem finns Kokillen – förslaget för hur Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen vill bygga ett turistcentrum för att lyfta fram turistmål i Bergslagen vid Västanfors hembygdsgård.Formen ska anspela på Fagerstas historia.

Nu är det finalist i kategorin publika byggnader. Bland finalisterna i kategorin finns också en rad internationella prestigeprojekt med bla Guggenheim Helsingfors, Performing Arts center with World Trade center i New York av REX architects, National Museum of Memory i Bogota Colombia och Mass Extinction Memorial Observatory (MEMO) i Portland Storbritannien av David Adjaye

Byggnaden som liknar en stålkittel, en kokill, kommer att manifestera arvet av stålindustrin i Bergslagen. Med rundad form och fasad av svärtat stål står byggnaden i kontrast till de faluröda byggnaderna som kransar projektet. Arkitekterna har velat lyfta fram något ur platsens ursprung och arbeta med det i gestaltningen av byggnaden.

– Falurödfärg fanns inte när man började använda bruken i Bergsslagen. Om vi verkligen vill berätta något med det vi bygger behöver vi hitta kärnan i platsen och verksamheten. Bruksmiljön var en intensiv industrimiljö, en blandning av rum och former, hetta och svärta. Det är ur det samlade historiska sammanhanget vi har byggt upp projektet, säger Andreas Lyckefors.

Enligt ett pressmeddelande gillades angreppssättet av den internationella juryn och man uppmärksammar projektets lokala förankring. Gordon Gill, som är en del av den internationella juryn berättar om ett starkt koncept. "Projektet är elegant utvecklat, passande för platsen och introducerar på ett konstnärligt sätt en ny typologi i ett rikt historisk landskap."

WAN, World Architecture News, Awards är ett av världens mest omfattande arkitekturpriser. Projekt från alla kontinenter tävlar i 22 kategorier i allt från kulturprojekt, bostäder, infrastruktur och omvandlingsprojekt. Vinnaren i kategorien 'Future Project' utses 14 mars 2017.

De sex svenska finalisterna är:

Civic Buildings: Kokillen - Iron Industry Museum, Fagersta, Sweden. Bornstein Lyckefors Arkitekter

Education: Little Pine Kone, Undersåker, Sweden. Sweco Architects

Commercial: Platinan, Gothenburg, Sweden. Erik Giudice Architects

Residential: Hornsbruksgatan, Stockholm, Sweden. Utopia Arkitekter AB

Urban housing: Katrineholm, Sweden. ETAT Arkitekter

Transport: Arkitektbron, Gothenburg, Sweden. Erik Andersson Architects