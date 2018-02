Hjältar bekämpar matsvinn hos Ica i Hallstahammar

– Medlemmar som hämtar matkassar i butiker brukar vi kalla för våra hjältar eftersom de gör en insats för miljön när de hjälper till att minska matsvinnet, säger Rikard Lundgren som är ordförande i Food2change, som snart funnits i två år.

Den ideella föreningen startade i Västerås och finns redan i flera städer. Nu är det dags för etablering på tre nya orter, däribland Hallstahammar där man inlett ett samarbete med Ica Supermarket Matkassen.

Den 5 februari är det premiär.

Redan finns ett 20-tal Food2change-medlemmar i Hallstahammar och flera nya ansökningar har kommit in.

Upplägget är enkelt. Livsmedelsbutiker har svinn och slänger mat när bäst före-datumet nåtts. Samtidigt finns det många människor med låg inkomst som önskar att sänka sina matkostnader. Varför inte låta dem ta hand om maten i stället?

Det kostar 500 kronor att bli medlem i Food2change. Personer som tjänar maximalt 13 000 kronor i månaden före skatt får hämta en matkasse per vecka under ett halvår. Värdet på varorna ska ligga på 200 kronor per kasse, men har hittills varit högre.

Rikard Lundgren ser flera poänger med att medlemskapet kostar.

– Hjältebudskapet är viktigt för oss – att det här inte ska ses som en allmosa. Det här är hjältar som gör en insats mot svinnet och det är bra för miljön. Det ger självförtroende och självkänsla.

Medlemmarna är en blandning av människor med låg inkomst: pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna för att nämna några grupper.

Food2change är beroende av ideella krafter. Volontärer kommer till butiken och packar matkassarna.

Den som vill bli medlem kan ta kontakt med föreningen. Mer information finns på dess hemsida.

För Icahandlaren Marie Söderberg känns det bra att mindre mängder mat ska slängas. Idén att samarbeta med Food2change lanserades av en av de anställda, Sofie Lindberg, framhåller hon.

– Det känns onödigt att slösa bort resurser som inte kommer till användning.

Hon ser problem med svinn ur såväl etiskt som ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför har butiken sedan 2009 en strategi för att minska svinnet. Det har gett resultat, enligt Marie Söderberg som inte vill gå in på siffror över hur mycket mindre mängder de slänger.

Redan i dag har Icabutiken ett samarbete med Pingstkyrkan som får hämta livsmedel med kort hållbarhet.

– Pingstkyrkan hämtar varor varje fredag som de sedan lagar mat av till behövande.