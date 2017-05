Stängda bageriet: Dåliga räkor misstänks vara boven i dramat

"Tack för alla fina kommentarer och tack för all hjälp vi får med att lösa problemet! Det är fortfarande OK för oss att ha bageriet öppet, men vi känner att vi vill invänta provsvar och hoppas att vi ska kunna "ringa in" problemet. Hoppas ni har förståelse för detta...", skriver Hallstahammarsbageriet på sin Facebooksida.

Prover som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt regionens smittskyddsenhet tagit väntas ge svar på om det verkligen är från bageriet smittan kommer.

Det finns omständigheter som tyder på det.

Minst två sällskap som beställt varor från bageriet har anmält att flera personer efteråt blivit sjuka.

Misstanken finns att det är dåliga räkor som orsakat magsjukan. På bageriets Facebooksida skriver kunder som blivit dåliga att de ätit smörgåstårta med räkor eller räksmörgåsar från bageriet.

Bageriet får på Facebook mycket beröm och uppmuntrande tillrop från Hallstabor som tycker att det är föredömligt att ägarna tar ansvar på det sätt man gjort: genom att hålla stängt för säkerhets skull och vara öppna med information ut till kunder.

