Ulrika samlar in pengar till cancersjuka barn – tänder 300 ljus i centrum

Ulrika Anderssons engagerade sig i barncancerfonden när hennes dotter blev sjuk.

– Det tog lång tid innan vi fick diagnosen. Hon var trött, hade hosta, migränanfall och svimmade i skolan. Ett tag tänkte vi att hon fått borrelia, berättar Ulrika Andersson.

Deras barn drabbades av svår leukemi

De sökte vård om och om igen och så småningom kom beskedet, dottern hade leukemi.

– Vi fick beskedet en vecka innan jag skulle gifta mig, och det var bestämt att hon skulle gå med mig i altargången och lämna över mig under vigseln. Och så blev det, vi fick permission från behandlingarna i Uppsala, och det är jag glad för i dag.

Fler barn överlever cancer

Efter ett och halvt års behandling avled dottern, 15 år gammal.

På onsdag är det internationella barncancerdagen och de senaste fyra åren har Ulrika Andersson gjort vad hon kan för att samla in pengar till forskning och för att hjälpa andra drabbade familjer.

– Första året fick jag in tre och ett halvt tusen under barncancerdagen, förra året samlade jag in över totalt 66 000 kronor, varav Ica bidrog med ungefär hälften. De skänkte fem procent av dagskassan.

Pengarna som samlas in delas mellan forskning och sådant som gör livet lite lättare för drabbade familjer och Ulrika ser till att samla in pengar hela året. Bland annat genom att ställa ut insamlingsbössor.

– Målet för barncancerfonden är att alla barn ska överleva så pengarna som samlas in är jätteviktigt för forskningen. Men bidragen till olika aktiviteter är också jätteviktigt. Under en stund kan barnen glömma hur sjuka de är, syskon får träffa andra barn och föräldrarna får en chans att ladda batterierna.

Västeråspar drar in pengar till forskningen

Ulrika står på plats inne på Icabutiken under dagen med insamlingsbössan. Det blir också försäljning av exempelvis armband, änglar och tårtbakning. Tanken är också att alla som vill får köpa en marschall för 20 kronor, framåt kvällen ska totalt 300 marschaller lysa upp centrum.

– Det är också för att hedra de barn som inte klarade sig.