Ung man knivhuggen i Hallstahammar – fyra gripna misstänkta för mordförsök

Polis och ambulans kallades till de centrala delarna av Hallstahammar klockan 02.38 då vittnen hörde av sig. Där kunde de snabbt konstatera att en yngre man hade flera skador i ryggen från någon form av stickvapen.

Mannen som är under 20 år fördes till sjukhuset i Västerås för vård. Tillståndet bedöms under fredagsmorgonen vara allvarligt men stabilt.

Under natten till fredag har misstänkta gärningspersoner gripits i omgångar. Först kunde polisen gripa tre unga män som är skäligen misstänka för brottet, vilket är den lägre graden av misstänkt . De fördes till polishuset i Västerås för förhör. Senare under morgonen greps även en fjärde ung man, misstänkt för mordförsök.

De tre personerna som greps under natten har förhörts under morgonen. Den fjärde ska förhöras under förmiddagen.

Brottet rubriceras som försök till mord, alternativt dråp.

– Flera platser i Hallstahammar har spärrats av som kan vara intressanta för utredningen, säger Johan Thalberg, polisens presstalerperson.

Tekniska undersökningar ska genomföras i anslutning till de avspärrade platserna under fredagsförmiddagen.

Ett område i Sörkvarnsforsens naturreservat i Hallstahammar har spärrats av, intill Kolbäcksån. När VLT besöker platsen vid 10.30-tiden på fredagsförmiddagen är två av polisens tekniker samt en hundförare på plats för att söka av området. På marken syns blodspår efter nattens händelser.

Enligt vittnesuppgifter till Aftonbladet ska den unge mannen ha stått längs Sörkvarnsvägen i Hallstahammar och vädjat om hjälp.

– Han var knivhuggen med minst tre hugg i rygg och nacke. Han stod och vinkade om hjälp och föll sedan ihop, säger ett vittne till tidningen.

Vittnen till Aftonbladet berättar också att de såg hur polisen fattade intresse för två personer i en mörk bil som körde i hög fart.

Polisen tar gärna emot tips och iakttagelser från allmänheten som skulle kunna vara kopplade till brottet. Om man har sett eller hört något som kan vara av intresse kan man kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Artikeln uppdateras.