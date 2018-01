Villabrand upptäcktes via kameraövervakning: "Man har haft en väldig tur"

Polis, ambulans och räddningstjänstpersonal från tre olika brandstationer larmades till villan på Tegelbruksvägen i Hallstahammar. Vid 10-tiden var branden släckt. Ingen person skadade sig i samband med branden, enligt polisen.

Branden ska enligt räddningstjänsten orsakats av ett tekniskt fel i en laddningsenhet som en Playstation-konsol var kopplad till. Laddningsenheten ska ha rasat ner från en hylla där branden spred sig vidare till ved som låg vid en öppen spis.

Räddningstjänsten fick larmet via ett larmbolag som upptäckt branden via ett kameraövervakat brandlarm. Inga personer var hemma under branden, men en katt och två råttor räddades ur huset.

Texten uppdateras.

Observera att platsens läge baseras på preliminära uppgifter.