Kommunalrådet Carin Lidman: "Personligen anser jag att det var en miss att tillåta religiösa friskolor"

VLT får tala med kommunalrådet Carin Lidman i en paus i socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Under tisdagen beslutade kongressen att man vill få bort alla religiösa inslag i skolan. Det är ett beslut som hon tycker är positivt.

Kommer det här förslaget att presenteras i riksdagen och när?

– Det här beslutet går nu ut i landet till partiets företrädare på olika nivåer. Vad som kommer att ske längre fram kan jag inte uttala mig om.

Vad är skälet till att kongressen fattar det här beslutet?

– Våra skolor ska inte vara påverkade av vilken tro man har. Vi vill att undervisningen ska vara fri från religiös påverkan. Undervisningen ska vara opartisk och vila på en evidensbaserad grund.

Att man i en skola exempelvis inleder dagen med en morgonbön måste väl inte innebära att inte själva undervisningen är opartisk och korrekt?

– Om enskilda elever skulle gå åt sidan under en rast och be en bön är det en sak. Men det får inte vara pålagt av skolan. Det får inte ske i skolmiljön. Den som vill kan be efter skoltiden.

Men för kristna är bönen ett viktigt inslag i tron. I islam är det en av de fem pelarna. Är det inte viktigt för en religiös friskola att då kunna erbjuda eleverna möjligheten till bön?

– Många på kongressen och ombuden anser att de konfessionella inslagen är oförenliga med skollagen och läroplanen. Varje människas tro är en personlig angelägenhet. Det är fritt, men inte just under skoltiden.

– Skolan ska vara en opartisk plats. Det är så vi skapar samförstånd och demokrati. Det är det som är den socialdemokratiska visionen.

Men om det är förbjudet att uttrycka tro i någon som helst form så faller väl hela tanken med att ha en religiös friskola? Tycker du att det var fel från början att införa religiösa friskolor?

– Hela friskolesystemet har vuxit fram under högerregeringen för länge sedan. Personligen så anser jag att det var en miss, ja. Elever har delats upp efter vad de har för religion och så ska vi inte ha det, anser jag.

Hur menar du då?

– Ja, hur många kristna sätter sina barn i en muslimsk skola?