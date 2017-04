Medan du sov: Bilolyckor vid Erikslund och inbrott i apotek

Lokalt:

Under natten till skärtorsdagen bröt sig någon eller några in i apoteket i Skultuna. Polisen uppger att någon hade tagit sig in i lokalerna genom att krossa en fönsterruta.

Sent på onsdagskvällen gick inbrottslarmet i kiosken på Hamre IP. Väl på plats kunde de konstatera att någon hade tagit sig in i kiosken och rört till. Det är ännu oklart vad tjuven eller tjuvarna fick med sig.

En singelolycka inträffade på E18 vid Bäckbymotet under natten till skärtorsdagen. En person i 20-årsåldern färdades ensam i bilen, men det ska inte vara några personskador.

Strax före midnatt på onsdagen inträffade en trafikolycka vid Erikslundsmotet i Västerås. En personbil hade kört in i en betongsugga på Surahammarsvägen, vid infarten till Erikslunds köpcenter.

Under torsdagen varierande molnighet, mest uppehåll och 2-6 grader. Efterhand nordlig eller nordostlig vind.

