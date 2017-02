Medan du sov: Drogpåverkad yngling satte sig på tvären mot polisen

Lokalt:

Resenärerna på ett tåg mellan Stockholm och Hallsberg evakuerades i går kväll i Köping sedan någon dragit i nödbromsen. Tåget försenades med tre timmar på grund av stoppet.

En synbart narkotikapåverkad yngling i övre tonåren ville inte låta sig omhändertas av polisen i Tillberga.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall som kommit under natten och fortsatt väntas under morgonen, drygt 5 centimeter kan falla. Det är osäkert hur mycket snö som kommer lägga sig på vägarna. Under eftermiddagen drar snövädret söderut och det blir klart till halvklart väder och omkring 0 grader.

Polisen utsattes två gånger för stenkastning vid upplopp i Stockholmsförorten Rinkeby i går kväll. Varningsskott avlossades av polisen under oroligheterna.

Ett mindre flygplan med fem personer ombord kraschade in i ett köpcenter i Melbourne i Australien vid niotiden på tisdagsmorgonen lokal tid. Samtliga ombord omkom.

