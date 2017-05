Medan du sov: Efter den kraftiga industribranden – avspärrningarna påverkar morgontrafiken

Lokalt:

Efter den stora industribranden på Sjöhagsvägen på söndagen har polisen patrullerat under natten på området. Branden är under kontroll och under natten har eftersläckningsarbete och bevakningen av gasflaskorna fortsatt.

Ett elfel orsakade stopp i tågtrafiken mellan Bålsta och Västerås under söndagskvällen och in på måndagsmorgonen. Vid 04.30-tiden på måndagsmorgonen meddelade Trafikverket att elfelet var åtgärdat och att tågtrafiken kunde rulla som vanligt.

Tidigare under söndagskvällen fick man som konfronterade en mopedtjuven sin bil stulen på Önsta gryta i Västerås.

Väder:

Minskad molnighet norrifrån som ger plats för sol. 17-23 grader. Nordvästlig vind.

Sport:

På UFC-galan inför ett kokande Globen, en lyrisk familj på läktaren och en uppercut av sällan skådat slag, så skrev Alexander Gustafsson "The Mauler" svensk MMA-historia igen.

Och som han gjorde det när han dessutom friade till sin Moa direkt efter att han knockat Glover Teixeira.

