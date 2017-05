Medan du sov: Nattligt inbrott i skola – och ung kvinna misstänkt för narkotikabrott

Lokalt:

En trafikolycka inträffade tidigt i morse i en korsning i centrala Västerås. En bilist körde mot rött och krockade med korsande trafik.

Under natten var det inbrott i Bäckbyskolan. Tjuven eller tjuvarna bröt sig in i skolan via taket.

En ung kvinna i en bil stoppades av polis vid Nordanby – nu misstänks hon för narkotikabrott.

Det blir en lördag med växlande molnighet. Temperaturen ligger omkring 15 grader och det blir växlande vind.

