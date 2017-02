Medan du sov: Tjuvar krossade butiksdörr med fordon – stal tobaksvaror

Lokalt:

Under natten bröt sig någon eller några in i en tobaksbutik på Bäckby. Tjuvarna tog sig in i butiken genom att forcera en dörr med ett fordon.

Väder:

Det blir i dag mulet och tidvis disigt. Temperatur omkring nollan och ostlig vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Nöje:

Favoriterna höll för trycket i Melodifestivalen – Nano och Ace Wilder till final.

