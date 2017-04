Mordsmisstänkta 42-åringen åtalas för mutförsök i häktet

Här är brottsmisstankarna åklagarna väljer att åtala:

+Mord och mordförsök på Johanna Möllers föräldrar (Johanna Möller och Mohammad Rajabi)

+Mord exmaken Aki Paasila (Johanna Möller)

+Grovt bedrägeri (Johanna Möller)

+Försök till grovt bedrägeri (Johanna Möller)

+Urkundsförfalskning (Johanna Möller)

+Tre fall av stämpling till mord (Johanna Möller)

+Hot mot tjänsteman (Johanna Möller)

+Givande av muta (Johanna Möller)

Mord och mordförsöket på föräldrarna utspelade sig den 3 augusti 2016 i sommarstugan vid Granliden, söder om Arboga,

Mordet på exmaken Aki Paasila skedde 7-8 augusti 2015, också vid sommarstugan vid Granliden.

Det fullbordade grova bedrägeriet handlar om försäkringsbolaget AFA:s utbetalning av 267 000 kronor till Johanna Möller efter exmakens död.

Försöket till grovt bedrägeri och urkundsförfalskningen riktades mot försäkringsbolaget If. Här fanns ett avtal mellan parterna, men när If började granska det fann man ganska omgående att avtalet, som gällde en livförsäkring på 2,5 miljoner kronor tecknat på exmaken, inte var underskrivet av Aki Paasila. If beslutade, efter slutförd egen granskning, att inte betala ut någon försäkringsersättning.

Tidigare har Johanna Möller också delgivits misstanke om förberedelse till grovt bedrägeri, men enligt besked från kammaråklagare Jessica Wenna ”konsumeras denna misstanke av försöket till grovt bedrägeri riktat mot If”.

De tre fallen av stämpling till mord är, enligt vad VLT erfar, alla tre riktade mot exmaken. Enligt VLT:s uppgifter har Johanna Möller, innan exmakens död, tillfrågat tre olika personer om att ta livet av honom. Ingen av dessa tillfrågade har dock ställt upp, trots löften om betalning.

Under ett av förhören med Johanna Möller påstår åklagarna att hon hotat en förhörsledare och uttryckt att förhörsledaren ska komma att fysiskt skadas i någon form.

När Johanna Möller satt på häktet i Uppsala ska hon ha erbjudit en kriminalvårdare 5 000 kronor om han postade ett brev för hennes räkning, därav åtalet av ”givande av muta”.