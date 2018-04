Nattens nyheter: Man misstänks ha kört rattfull – stoppades i rutinkontroll

Lokalt:

Man stoppades i rutinkontroll – misstänks nu för rattfylleri

För Plus-kunder:

► Följ med hem till Christoffers lyxiga hemmakrog i Västerås: "150 personer står i kö"

► Järnvägsbommar stod öppna när tåg passerade: ”Det är inte första gången det händer”

► Restaurang Vivaldi återuppstår – och öppnar inom kort

Väder:

Regn passerar området under förmiddagen och 4-7 plusgrader väntas under dagen, vid sol uppåt 10 grader. Under kvällen kommer skurar in från sydväst.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Sport:

[+] VIK-hjälten blygsam efter dramat mot Piteå: "Det kommer i andra hand"

[+] Utslagna ur slutspelet – nu lägger VI-veteranen av: "Det är inte lika roligt längre"

Surahammar vann i Hockeyettan Kvalserie västra mot Åmål

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med VLT) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: VLT

Twitter: @vltse

Instagram: @vltse