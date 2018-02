Ökad risk för ishalka i Västmanland

När temperaturen faller ikväll så ökar risken för ishalka längs Mälaren och lokalt i de norra delarna av Västmanland. I norr ökar risken framförallt lokalt på de platser där det varit plusgrader under dagen. Kall luft rör sig ner från norr, vilket innebär att det kan komma att frysa till på vägarna. I nordost så finns det även risk för snöbyar. I de norra delarna av Västmanland väntas temperaturen falla under kvällen, medan det närmast Mälaren dröjer till sent på kvällen, enligt vädertjänsten Foreca.