Punkikonerna tillbaka med ny gnista – släpper första skivan på tio år: "Känner igen det typiska No Fun-soundet"

Vi backar bandet till sommaren 1996. Kvintetten från Skinnskatteberg inledde året med spelningar i både Japan och Australien. Därefter bar det i väg på ännu en turné - den här gången som förband till amerikanska Bad Religion.

– Det halvåret är nog det roligaste i mitt liv i alla fall. Det var helt galet, säger sångaren Ingemar Jansson.

Han och trummisen Kjell Ramstedt är överens om att det var där och då bandet var som störst.

– Och det hade gått så jäkla fort dessutom. 1995, på våren där, började det komma förfrågningar från stora festivaler i Holland. Man tänkte bara "ska vi spela där? På Dynamo?". Det var som att tända eld på krut liksom, bara vi visade oss nere i Europa skrek publiken efter oss.

22 år senare gör No Fun at All en nysatsning och den 13 april släpper bandet sin första skiva på tio år, med titeln "Grit".

– Personligen tycker jag att man redan från första låten känner igen det typiska No Fun-soundet, vilket vi siktade på. Det är 90-tals skatepunk fast i ny tappning. Det är lite förfinat och lite smartare, säger Kjell.

De hade stora framgångar på 1990-talet och bandet är en av de främsta musikexporterna från norra Västmanland tillsammans med bland andra 59 Times the Pain och The Hives.

Men Kjell berättar också om baksidorna, hur hungern försvann och att det aldrig fanns någon ambition att ta nästa steg i utvecklingen. Det intensiva turnélivet med mycket resande och festande tog till slut ut sin rätt på bandet och främst honom själv.

– Jag hade personligen utvecklat en del dåliga vanor som jag kanske inte hade gjort utan musiken. Troligtvis inte på det sättet i alla fall. Det var ett ganska destruktivt leverne helt enkelt och det var nog fler av oss som hade det, men det peakade väl hos mig.

Hur yttrade det sig?

– I ett missbruk som jag har varit fri från det i lite drygt sex år nu. Jag tog med mig allt hem, turnén tog liksom inte slut för mig och jag kan lätt se hur jag hamnade i det. Det gick bra för oss ekonomiskt och när man kom hem fanns det inte mycket att göra annat än att festa och ha roligt. På den tiden var det kul men till sist gick det överstyr och blev ett problem i stället.

Bandet splittrades 2001 och Ingemar berättar att det berodde på många olika faktorer, en av dem att man hade turnerat som "galningar" i sex år.

– Ja, fan vad jobbigt det var. Man var trött på att hela tiden jaga turnéer och spela in skivor. Och det var inte så att man tänkte ”fan vad kul det här ska bli” varje gång man gick upp på scen. Det var snarare en fruktansvärd ångest och det tror jag att vi alla hade. Det blev aldrig riktigt lugnt och vi blev ju inte rika, det kan man absolut inte påstå.

– Det gick helt okej men man köpte väl ingen Ferrari direkt, som jag brukar säga till folk. Vi kände oss klara helt enkelt, fyller Kjell i.

2004 ringde Kjells telefon. I andra änden var en gammal kompis som flyttat till Sandviken och tagit över driften för Stadshotellet. Han ville höra sig för om bandet kunde tänka sig att återförenas för en kväll.

– Det kom helt "out of the blue". Och det var jättemärkligt på samma gång, jag tror inte att vi hade hajat grejen riktigt. Det kom folk från hela världen, från Sydamerika och så vidare. Någonstans började man fundera "Okej, vi hade kanske ett lite större impact än vi trodde". Men det var bara jävligt kul och sedan rullade det på, säger Kjell.

De efterföljande åren gjorde bandet sporadiska spelningar, bland annat i Belgien, Schweiz - och Fagersta. Det femte studioalbumet "Low Rider" släpptes 2008 men det blev aldrig tal om att dra i gång på allvar igen - förrän åtta år senare. Då togs beslutet att göra en rejäl nysatsning.

Men gitarristen Christer Mähl och basisten Stefan Neuman tackade för sig. In kom i stället Fredrik Eriksson, på inrådan av Hives-gitarristen Niklas Almqvist, och Stefan Bratt. Även Ingemar medger att han tvekade.

- Kjelle och Micke hade snackat ihop sig och jag visste fan inte riktigt hur jag skulle göra. Jag driver ju egen firma och sådär. Jag ville, men funderade samtidigt på om det var praktiskt genomförbart för mig och om jag skulle dra ner mig själv i någon slags ekonomisk misär bara för att få lira? Jag tänkte ett par månader där innan jag sa ja.

Vad var det som vägde över till slut?

- Till slut kommer man till punkten att "får man den här chansen en gång till kan man ju inte säga nej". Nu är det här prio ett och mitt jobb som elektriker blir en bisyssla.

Replokalen är belägen i en källare, under en gokart-anläggning vid Tele2 Arena i södra Stockholm. Där har bandet tillbringat många helger de senaste månaderna för att färdigställa nya skivan, något som föreföll otänkbart för några år sedan.

– Micke hade filat ganska mycket på några låtar och tyckte själv att det lät väldigt bra. Han sa i princip "jag kommer att släppa de här låtarna på ett eller annat sätt, antingen med eller utan er". Det var så klart tråkigt att "Chrille" och Stefan hoppade av, processen hade varit ljusår enklare om de hade varit kvar. Jag älskar dem och vi har haft otroligt kul tillsammans men det var samtidigt inte bara negativt. Det blev en helt annan grej när det kom in två nya, säger Kjell.

Men varför görs den här nysatsningen just nu?- Den största anledningen för mig är att jag tycker det är så jävla kul. Sen ska jag inte sticka under stol med att vi är bra, det låter faktiskt bra och i våra bästa stunder är vi riktigt bra live.

– Det är otroligt många faktorer som spelar in där också. Man får en riktig kick av responsen från publiken, vilket jag inte riktigt känt tidigare. Man har blivit äldre, mer ödmjuk och uppskattar saker på ett annat sätt, det finns absolut med i ekvationen, konstaterar Ingemar.

I slutet av april drar bandet ut på turné med spelningar i Tyskland, Österrike, Holland och Schweiz. I sommar spelar de på Liseberg i Göteborg och agerar förband till självaste The Offspring, likt för 20 år sedan.

Tror ni att de känner igen er?

- Nja, det vet jag inte, säger Ingemar med ett skratt. Vi har inte pratat så mycket med dem.

Kjell Ramstedt berättar vidare att skatepunk-scenen fått nytt liv och "blomstrar" igen med flera andra band som gjort comeback. Under åren som passerat sedan storhetstiden på 90-talet har han hunnit reflektera en hel del över vad som gick snett för egen del - och han är taggad inför nysatsningen.

– Att få göra den här grejen igen, med de här grabbarna och ha full sinnesnärvaro... Jag känner en tacksamhet som är svår att beskriva, det känns jävligt kul.

Fakta – Det här är No Fun at All:

Bildades: 1991 i Skinnskatteberg.

Nuvarande medlemmar: Ingemar Jansson (sång), 54, Kjell Ramstedt (trummor), 44, Mikael Danielsson (gitarr), 48, Fredrik Eriksson (ledgitarr), 39, Stefan Bratt (bas), 37.

Aktuella: Bandets sjätte studioalbum "Grit" släpps den 13 april - det första skivsläppet på tio år.

Här är ett smakprov på nya skivan: