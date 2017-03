Rekordmånga deklarerade första dagen

– Många är nyfikna på om de får pengar tillbaka. Det bästa tipset är att passa på att deklarera när man ändå är inne i tjänsten så är det gjort, säger Erik Kembler, skattehandläggare på Skatteverket i Västerås.

Första dagen det var möjligt att logga in på sin deklaration hade drygt 2 170 000 personer gått in på Skattverkets e-tjänst och cirka en fjärdedel skickade alltså även direkt in sin deklaration.

Att intresset ökat i år kan bero på att Skattverket för ett par veckor sedan gick ut med nyheten att alla som skaffar en digital brevlåda och som senast den 29 mars godkänner sin deklaration elektroniskt utan ändringar i år kommer att få sin skatteåterbäring redan till påsk.

Totalt ska 7 870 565 personer deklarera i år. Alla som har e-legitimation kan gå in på Skatteverket.se eller i appen och deklarera. Det är inte nödvändigt att vänta på pappersdeklarationen.

– Den som bara ska godkänna sin deklaration gör det enkelt via appen. På skatteverket.se kan alla ändringar och avdrag göras förutsatt att det finns en e-legitimation, säger Erik Kembler.

Senast den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket.