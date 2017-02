Så blir vädret på sportlovet

Måndag:

Under förmiddagen på måndagen kommer snön som dragit in över större delarna av Västmanland att ersättas av regn.

– Mitt på dagen blir det 2 till 3 plusgrader, berättar Maria Jönsson, meteorolog på väderlekstjänsten Foreca. Ska man ut på vägarna finns det risk för att det blir halt.

På eftermiddagen drar regnet bort och det blir uppehåll i ett par timmar.

– Sen till kvällen har vi ett nytt regnområde som drar in över Västmanland från sydväst, säger meteorologen.

Tisdag

Regnet som drog in under måndagskvällen beräknas tidvis att ligga kvar under morgonen och förmiddagen. Vid lunchtid och på eftermiddagen vänder det.

– Då blir det mest uppehåll och molnigt väder. Temperaturen kommer att ligga runt fem plusgrader, säger meteorologen Maria Jönsson.

Onsdag

– Det är lite ostadigt och det kan fortfarande vara en del regn här och var, framförallt i de östra delarna av Västmanland. Annars blir det mycket moln och runt fem plusgrader, berättar Maria Jönsson.

Torsdag och fredag

Det blir fortfarande ostadigt väder med tidvis lättare regn. Temperaturer på 3 till 4 plusgrader.

Helgen

Det ser ut som att det blir lite kallare luft med någon enstaka minusgrad. Men än är prognosen osäker enligt Maria Jönsson.