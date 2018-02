Kvinna greps misstänkt för mordförsök – nu anhållen för grov fridskränkning

Gripandet skedde vid tvåtiden under natten till torsdag. Misstanken om försök till mord ska gälla en händelse som inträffat under natten, berättar jourförundersökningsledare Lisa Mattila på torsdagsmorgonen. Rubriceringen grov fridskränkning innebär misstanke om brott som inträffat under längre tid.

Personen som utsatts för brott ska vara vuxen. Polisen är förtegen om detaljer i ärendet.

– Det är ännu väldigt färskt, säger Lisa Mattila.

Kvinnan har förhörts under förmiddagen och anhölls senare, dock endast för grov fridskränkning.

Läs mer om händelsen här:

