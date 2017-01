Snart slutsnorat? – influensan minskar i både länet och landet

Förekomsten av influensa minskar i hela Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport den 26 januari. Under vecka 3 rapporterades 597 fall i Sverige, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka.

I Västmanland rapporterades det 16 fall av influensa under vecka 3, vilket också är en minskning jämfört med föregående vecka. Influensan brukar vanligtvis ta fart strax före jul och nå toppnivåer under januari och februari. Hittills under säsongen har det i Västmanland sammanlagt rapporterats in 238 fall av influensa. Detta innebär att länet hittills har 89,16 fall per 100 000 invånare.

Västmanland är det femte mest influensadrabbade länet i landet, räknat i antal fall per invånare. Värst är Västernorrland följt av Dalarna.

