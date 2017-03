Snön rör sig uppåt i landet – men fortsatt risk för halka under kvällen

Från onsdagsmorgonens livesändning med anledning av trafikproblemen i snövädret:

Det är inte bara Västmanland och östra Svealand som haft problem med anledning av snön under onsdagsförmiddagen, även södra Norrlandskusten har drabbats av snöfallet som rörde sig upp från sydöstra Sverige igår. E4:an har där drabbats hårt med fyra centimeter snö på lika många timmar.

TV: Många avåkningar i snövädret

Det kommer att fortsätta snöa under dagen, men under eftermiddagen och kvällen rör sig snöfallet norrut över Norrland. I Svealand kan man räkna med kring noll grader celsius eller minusgrader under kvällen. Detta betyder att riskerna i trafiken inte blir mindre bara för att det slutar snöa – vägarna kan komma att frysas på under kvällen.

Lasse Rydqvist förväntar sig att det fortsätter vara snöigt även under morgondagen, innan mildare vindar söderifrån tar över.