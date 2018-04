Föräldrar får rätt mot kommunen – skolan ska inte sköta barnets dropp

En ung flicka och hennes föräldrar har fått rätt mot Surahammars kommun.

Flickan behöver assistans större delen av dygnet, bland annat har hon dropp som ständigt måste övervakas.

I april förra året beslutade dock kommunen att hon inte skulle få assistans enligt LSS under den tid hon var i skolan, dessutom skulle man dra av fyra timmar per dygn för tid som ligger under så kallat föräldraansvar.

Flickan och hennes föräldrar vände sig dock till Förvaltningsrätten som nu ger dem rätt.

Förvaltningsrätten menar att flickan har rätt till assistans även när hon är i skolan och på fritids. Förvaltningsrätten skriver att hon behöver tillgång till personer med ingående kunskap om henne och hennes hälsotillstånd, samt att hjälpbehovet får anses ligga utanför det som kan anses åvila skolverksamheten.

Kommunen tvingas nu göra om sitt beslut, men får dra av två timmar per dygn för tid som är så kallat föräldraansvar.