Gamla, dementa och omsorgsbehövande – nu ska alla betala för toapappret

Tidigare har boende på vissa av kommunens omsorgsplatser köpt förbrukningsartiklar som toa- och hushållspapper samt tvätt- och rengöringsmedel direkt från kommunens förråd. Detta har skötts av vaktmästare som tagit emot kontant betalning. På korttidsplatser och avlastning/växelvårdsplatser har inga avgifter tagits ut.

Nu vill Sura kommun att det ska bli lika för alla och inför en schablonavgift på 150 kronor per månad för den här typen av förbrukningsvaror. Avgiften ska gälla för äldre- och demensboenden så väl som för tillfälliga platser och den kommer att debiteras i efterhand. Om vårdinsatsen/boendet avbryts under en månad så räknar man helt enkelt 5 kronor per dygn – 150 kronor delat på 30 dygn.

I avgiften ingår tvättlappar, tvättkräm, tvätt- och sköljmedel, soppåsar, städmedel, toa- och hushållspapper samt haklappar och halksockor vid behov.

I och med att man inför fakturabetalning minskar man också kontanthanteringen och de risker den medför hos de anställda.

Ett enhälligt kommunfullmäktige godkände på torsdagskvällen att den nya avgiften ska införas.