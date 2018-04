I second hand-butiken hittade Petra och Merja tillbaka till arbetsglädjen: "Förstår inte hur jag orkade"

Förra våren fick Arbetscenter, vars syfte är att hjälpa långtidsarbetslösa och sjukskrivna ut i arbetslivet, tillgång till sina nya gemensamma lokaler på Nybyggsvägen 40.

Sedan dess har man renoverat upp de 1 400 kvadratmeter stora lokalerna som tidigare inhyste AQ Elautomatik, men är mer känt som "gamla Ica".

Under torsdagen hade man officiell invigning och visade då upp sin verksamhet som bland annat består av en second hand-butik och en fritidsbank.

Merja Hellin och Petra Thomsen har båda tillhört Arbetscenter sedan slutet av förra året. Nu jobbar de tillsammans i second hand-butiken och har blivit goda vänner.

– Den sociala biten är det viktigaste och vi klickade direkt. Det är vanliga människor här och man känner sig alltid välkommen. Jag stormtrivs, säger Petra, som har halvpension efter en motorcykelolycka 1984 som gjorde henne förlamad i vänster arm.

Efter att ha jobbat som skolbibliotekarie i Stockholm i flera år blev hon arbetslös 2010 och flyttade till Ramnäs. Sedan dess har hon haft svårt att hitta ett långvarigt arbete.

– Det är jättesvårt att hitta arbete på halvtid. Speciellt när man är förlamad och inte kan göra allt. Sen kände jag inga i Surahammar innan jag kom hit. Då är det svårt att sälja in sig, berättar Petra.

Nu har hon en så kallad extratjänst-anställning på Arbetscenter under till en början ett år. I second hand-butiken, som är öppen måndag-fredag, sorterar hon grejer som kommer in, sätter priser och ställer i ordning allt.

Ofta tillsammans med Merja Hellin som varit sjukskriven en längre tid efter att ha jobbat på förskola under många år.

– Jag förstår inte hur jag orkade med jobbet de sista åren. Jag mådde dåligt och vi hade sjukdomar i familjen. Till slut klarade jag inte av stressen och ljudnivån, berättar hon.

Nu arbetstränar hon tre dagar i veckan på Arbetscenter och tar en dag i taget. Tanken är att successivt gå upp i tid.

– Jag trivs mycket bättre här. Man behöver känna att man har en trygghet och det känner jag verkligen här. Det är perfekt att allt är under samma tak. Man kan testa på olika saker, säger Merja.

Förutom second hand-butiken och fritidsbanken, där man kan låna idrottsutrustning, finns här också en liten verkstad, ett nytt stort kök och en del för legoarbete.

Mycket av verksamheten är dock utomhusarbete. Bland annat gräsklippning och snöröjning åt pensionärer, skogsröjning och service av kommunens bilar.

Arbetscenter har idag ett 30-tal personer i verksamheten. Men i och med de nya lokalerna kommer man att kunna ta emot fler framöver.

– Att vi nu är samlade under ett tak kommer helt klart att underlätta för människor att komma ut i arbete. Här möter man varandra på ett helt annat sätt. Tanken är att detta ska vara ett hus i förändring, och där personer får en möjlighet att utvecklas, säger områdeschef Bengt Eriksson.

Här finns även en ungdomsverksamhet med syfte att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen samt ett samordningsteam.

Kort om Arbetscenter

1 november 2015 inrättades Arbetscenter i Surahammar, en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsenheten. Syftet var bland annat att med riktade insatser få ner den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen. Bengt Eriksson är chef för enheten.

I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att köpa fastigheten på Nybyggsvägen 40 av AQ Elautomatik så att hela Arbetscenter ska få plats under ett tak.