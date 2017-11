L-förslag: Sänd debatterna i närradion och på webben!

I en motion föreslår hon att fullmäktigemötena sänds live via Hallsta Sura Närradio och/ eller webbsänds på kommunens hemsida. Förslaget bör tas med i diskussionen när kommunhuset ska renoveras, tycker hon.

Som bekant är mötena öppna för allmänheten men det brukar vara få som sätter sig på åhörarbänkarna i sessionssalen i kommunhuset.

Hallstahammars kommun har länge sänt sina fullmäktigemöten via närradion. Det går även att lyssna på dem i efterhand på kommunens hemsida.

Västerås kommun sänder såväl via närradio som webb-tv via sin hemsida och via föreningen Öppna kanalen.

Nu ska Surapolitikerna i kommunfullmäktiges presidium bereda Yvonne Gmeiners motion innan det är dags för beslut i frågan.