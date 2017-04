Nu tävlar Concrete Combination och Elin Hassel om en plats i Musik direkts riksfinal – hör dem här

– Det blir tufft, konstaterar de tävlande från Sura.

Concrete Combination består av de tre hip-hoparna Fat Grady, Loco P och Mighty Ruu – eller Viktor Englund, Felix Larsson och Ermias Hager som de också är kända som.

Bandet har funnits sedan sommaren 2014 men Mighty Ruu kom inte med förrän våren året därpå. Oavsett, för Concrete Combination är det hip-hop som gäller. Och att delta i Musik direkt ser man som ett bra tillfälle att kunna ta sin musik ytterligare ett steg vidare.

– Man utvecklas jättemycket av att vara med. Det är en proffsigt upplagd tävling med proffsiga domare. Ett tillfälle att träffa andra som gillar att stå på scenen. Förhoppningsvis kan man knyta en del musikkontakter inför framtiden, säger Felix Larsson.

Regoinfinalen hålls på söndag, 23 april, i Västerås Konserthus stora sal från kl 15. På spel står alltså en plats i riksfinalen som hålls i Stockholm 25–27 maj samt en del andra priser i form av bland annat en pressfotografering och en spelning.

– Det känns som om vi har potential men det blir tufft. Konkurrensen är hård, säger Felix Larsson.

Det han i första hand tänker på är Västeråsbandet Eboniks. De tog hem regionfinalen förra året och tävlar i år igen.

– Jag vill inte gärna se på folk som mina motståndare men Eboniks är grymma...

– Fast, det känns stabilt. Vi har koll på våra grejer och vet vad vi ska göra där. Det blir kul.

För Elin Hassel är det lite mer nervöst inför regionfinalen.

– Ja, jag har varit sjuk och har fortfarande lite ont i halsen, berättar hon.

– Självklart skulle det betyda mycket att gå vidare men i nuläget fokuserar jag mest på att åka dit och ha kul. Och på att bli frisk, säger Elin Hassel.

Domare i Musik direkts regionfinal är Fredrik Engström, Fanny Wistrand och Mons Lorenzen.

Lyssna på Concrete Combinations låt "Blurred" från förra året:

Hör Elin Hassel sjunga "Rise":

