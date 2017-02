Nytt gym öppnar i Suras centrum

De kommer även öppna ett fik och ha fyra stycken fysioterapeuter som ska jobba med de som tränar.

Vid sidan av gymmet kommer duon också ha en mottagning för personer som behöver sjukgymnastik. Det är dock ingen ny typ av verksamhet för Peter Forsberg och Conny Venngren som redan idag driver ett företag som är inriktat på sjukgymnastik och samarbetar med Surahammars vårdcentral.

Gymmets nya adress blir från och med första halvåret 2018 Köpmangatan i Suras. I samma byggnad kommer även vårdcentralen i Surahammar, som i dag finns på Österängsvägen, att flytta in.

– Vi ser många fördelar med att flytta då vi börjar växa ur våra nuvarande lokaler, säger verksamhetschefen Lotta Ringström i pressmeddelandet. Jag tror även att rekrytering av fasta läkare kan bli lättare med nya fräscha lokaler men även då det blir nära till tåg och buss. Vi måste ha tillgång till träningslokaler från 2018 enligt vårdavtalet. Ett hälsans hus skulle vara ett mycket bra lyft för våra patienter och för hela kommunen.

De nya lokalerna ska byggas om och anpassas till den nya verksamheten under detta år så att den är redo för de nya hyresgästerna under första halvåret 2018. Under samma period hoppas ägarna att gymmet ska kunna slå upp portarna.