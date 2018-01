Åk bara på plogad bana – varning för skidåkning!

På fredagen kunde man åka på den plogade banan i Hässlösundet, berättar Bengt Stridh som varnar för andra områden:

– De snötäckta isarna på Mälaren är mycket förrädiska eftersom man inte ser några isgränser. Det finns tunnare partier under snön som är mycket svårupptäckta.

Han avråder starkt från både skid- och sparkåkning på Mälarens is, utom i Hässlösundet.

– Det är stabil is fram till strax norr om badet vid södra Björnön. Med skidor och spark kommer man långt ut på tunn is och om man då plurrar har man ingen chans att själv ta sig tillbaka till bärig is, vilket gör det till en livshotande situation.

Hässlösundet: Bred plogad och sopad bana med övervägande slät kärnis. Mycket bra för skridskoåkning. Intill bryggan vid södra Björnöbadet var det på fredagen 1-2 dm vatten på isen med ej bärig överis. En person hade även trampat igenom det undre isskiktet med benen vid bryggan. Åk därför inte söder om plogade banan! En avspärrning är uppsatt mot bryggan.

Ridöfjärden: Cirka 1 dm snö på den skrovliga isen närmast land. Istjockleken på fjärden mycket ojämn. Söder om Dyudden och utanför Stora Hällgrund nyare is som inte är bärig. Stanna på land!

Rolf Ericson varnar för hamnområdet där det var snö och slask på fredagen:

– Vid badet 6 cm is men tunnare områden finns. Inga pumpar igång vid bryggorna fredag förmiddag men installation pågår. Ovanpå isen finns vatten och ett slasklager med isskorpa. Snötäckta områden har slask under snön. Stanna på land!

Bengt Andersson varnar för området vid Lövudden:

– Farlig is! Fjärden är islagd och täckt av snö. Isen i botten är inte tillräckligt stark och stabiliseras inte heller nu. Man pikar lätt genom isen. Den är täckt av ett cirka 10 cm lager av ej genomfruset lager av slask med vit yta med snöskorpa. Detta lager håller inte att gå på, utan brister och risken är att också isen under brister. Åkning med skidor eller spark kan vara mycket farligt då man kan komma långt ut på svag is.

Bengt Andersson har även tittat på isen i Asköviken utanför Västerängens badplats på Tidö-Lindö:

– Här är isen starkare åtminstone nära land. Den är täckt av cirka 10 cm lös torr snö. Svagheter döljs dock under snön. Jag vet från kontroll i måndags före snöfallet att isens bärighet är ojämn. Där fanns tidigare öppna så kallade vindbrunnar som frusit till med tunnare, svagare is. Dessa ser man nu inte på grund av snön. Ska man ut nära land, så krävs isvana, sällskap och ispik eller isbill samt kunskap om hur man kontrollerar isen.