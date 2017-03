Ännu en skridskohelg på Mälarens plogade banor

När marken är bar, blöt och mjuk kan det vara svårt att tro att sjöisen är så stabil som den är på många håll. Veckans mildväder har visserligen påverkat isen en hel del men än är inte skridskosäsongen över.

Däremot har farorna blivit fler så det gäller att vara försiktig. De plogade banorna är förstås säkrast.

Vid 14-tiden på fredagen var det rätt ödsligt på Västeråsfjärden. VLT såg bara till en man som åkte skridskor.

Skridskobanan hade plogats tidigare på dagen. Isen var slät, hård och torr, enligt Ola Kasimir som är en av VLT:s tio israpportörer:

– Det finns en del slukhål men de är utmärkta med granruskor. Det kan bli en strålande skridskohelg!

Vid stränderna börjar det bli en del öppet vatten vilket gör att man inte kan komma ut var som helst. På Lillåudden var en hel del landlös på fredagen.

Ett bra ställe för starten var hundbadet vid Framnäs/Öster Mälarstrand. Där finns även bilparkeringar.

Den plogade banan i Hässlösundet har faror som inte är markerade, se rapport på område 6!

Med tanke på att det är mars och de rådande väderförhållandena är Ola Kasimirs uppmaning viktigare än vid tidigare helger:

– Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

I helgen väntas lite kyla, enligt SMHI. Det blir mest mulet väder med en del vind, på lördagen även solchanser.

Här kan finns mer information om banorna, på Västeråsfjärden och i Hässlösundet.

Den här israpporten gäller 3-5 mars 2017. Tänk på att is är en färskvara och kan förändras snabbt.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Fredag förmiddag är isen hård och täckt av 1 cm mjuk snö. Vindstilla och lite dimma. Båtrännan är bred och öppen. Många måsar sitter där. En fin vårvinterdag. Generellt är isen fortfarande tjock och stabil. De råkar/sprickor som går i ost-västlig riktning är inte så breda men svåra att se under snön. Utanför inloppet till småbåtshamnen är det svagt och öppna hål. Svagt eller öppet vatten längs hela betongpiren.Övriga farligheter är som förut runt bryggorna vid Lögastrand, intill bryggor och broar och längs båtrännor.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Stabil is på fredagseftermiddagen. Isytan är huvudsakligen slät, mjuk stöpis. Isen har mjuknat under dagen och snön som fanns på morgonen har smält bort. Skridskoåkning går trögt men med nattkyla kan den bli bra på förmiddagen. Om det inte kommer mera snö, till exempel blötsnö som fryser, kan isen i så fall hålla sig bra till veckoslutet. Utanför Lövudden är råken söderut öppen cirka 20 cm och kan passeras med ett stort kliv. Vid Enhagen är råken cirka 80 cm och har svaga kanter. Den kan knappast passeras utan hjälpmedel.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Det är fortfarande stabil is. Snön som kom natten till fredagen lär försvinna. Under finns snömos som fruset till och är hårt. Råken är öppen och bred, en halv till en meter.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Observera att det har bildats slukhål de senaste dagarna som kan vara uppemot 50 cm i diameter och att det är begynnande landlöst ut med stränderna. Varning för isen vid uddarna och viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron. Vistas inte i närhet till bygget runt Vågholmen.Se upp för råken som sträcker sig norr och söderut från Västra Holmens fyr. Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Isen är ungefär 2 dm tjock men vattnet på isen har gått ned i isen. Jag tror inte att det är några problem om man håller sig borta från stränder och uddar, och är observant för det finns hål. Störst är risken för hål på den plogade banan, väster om Björnöbadet. Norr om Rågsäcken finns en sänkråk som är 15 meter lång mot Björnöbadet. Det kan finnas en tunn isskorpa som kan vara vilseledande. Vid bryggor står det vatten på isen. Det är jättesvårt att ta sig ut på isen. Man bör vara utrustad med dubbar och ispik, och ha isvana!

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Hässlösundet har stabil och torr is på den plogade banan ner till Gäddeholms småbåtshamn. Övervägande slät och väl åkbar is, obetydligt ytmjuk under sen eftermiddag på fredagen. Varning för slukhål som var några dm stora och som var svåra att se då det var några mm nyis på dem. Slukhålen har bildats där tidigare vatten på isen runnit ner genom isen vid sprickor och hål i isen. De är inte så stora att man plurrar men om man kör ner i dem är det stor risk för ett brutalt fall som kan leda till skador. Titta därför noga på isen framför dig vid skridskoåkning. Utanför banan ytmjuk stöpis som är olämplig för skridskoåkning. Några meter öster om banan söder om ön i den norra delen en öppning på ett par meter med öppet vatten vid växtlighet som sticker upp ur isen. Under Björnöbron öppet vatten.

Östra Västeråsfjärden har stabil, torr, obetydligt ytmjuk och väl åkbar is längs plogad bana runt Björnön, där ett varv blir 11 km. Varning för att det fanns några enstaka runda slukhål som var svåra att se eftersom det var tunn nyis på dem. Utanför banan ytmjuk is som är olämplig för skridskoåkning.

Ridöfjärden har stabil is landnära. 25 cm tjock is uppmätt vid Dyuddens södra ände, en minskning med 2 cm sedan förra fredagen. Men vatten trängde in i borrhålet på den nedre halvan vilket visar att isen börjat att degenerera. Vid båtrännan öppet vatten med en flock storskrakar. Ytmjuk is som är olämplig för skridskoåkning.

Kärrbofjärden inte kontrollerad. I onsdags rapporterades att Aggarösundet inte var passerbart på isen på grund av öppningar och is uppbruten i flak längs farleden.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Isläget är ganska oförändrat, runt 1,5 dm tjock is. Nu måste man börja se upp vid sund där vattnet strömmar. Det finns sprickor som är ganska breda, uppe emot en meter. Det börjar även bli mycket öppet vatten i farleden. Vid Gräggen är mycket uppbrutet.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen är fortfarande runt 20 cm tjock men mycket av kärnisen har försvunnit, sju-åtta cm kärnis och resterande våris. Det är mjukt på ytan. Jag uppmanar inte folk att gå ut på isen, det är dåligt på en del ställen: nya och gamla råkar och sprickor, med öppet vatten i vissa. Sprickor öster om Skarpan i nordlig riktning mot Lindholmen, Skotterön och Skärsholms udde. Söder om Kalven är mycket uppsprucket. Det börjar även bli landlöst på sina ställen. Om man ska ut ska man ha god kunskap om isen, rätt utrustning och helst sällskap!

10. Fagerön, Per Vidlund: På Granfjärden är isen 10-15 cm men försämras. Råkar och sprickor förekommer, även sämre is vid uddar och sund. God isvana om man ska ut!

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är runt 20 cm och skrovlig, snö på isen. Öppet i Skurusundet. Utåt farleden är isen sämre. Isvana krävs!

Läs även:

TV med Ola Kasimir: Vad har du med dig på Mälarisen?

Israpport 24 februari 2017

Israpport 17 februari 2017

Nu har VLT:s app blivit ännu bättre! Snabbare, smidigare –och du kan skräddarsy ditt nyhetsflöde på ett helt nytt sätt. Glöm inte att ladda ned/uppdatera VLT:s nya app här.