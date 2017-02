Bäst skridskoväder på Mälarens plogade banor på lördagen

På fredagen var det mestadels hård blankis på Västeråsfjärdens plogade bana. Isen var jämn med inslag av skrovliga partier. De enda farorna var längsgående sprickor.

Det var strålande sol med kraftig nordvästlig vind. Kämpigt att ta sig fram i motvind, mycket lätt i medvind.

Banan sträcker sig mellan Lillåudden och Björnöbron via Östra holmen. Bilburnaisbesökare kan parkera vid hundbadet på Öster Mälarstrand och vid Björnöbron. Andra kan även ta sig ut från Lillåudden.

I Hässlösundet är det en enkelbana mellan Björnöbron och Gäddeholm. Man har även plogat runt Björnön.

Enligt SMHI håller det kyliga vädret i sig under helgen: mycket sol och en del vind på lördagen, mulet och en del snö på söndagen.

På Facebook finns mer information om banorna på Västeråsfjärden och i Hässlösundet.

Israpporten gäller 24-26 februari 2017. Tänk på att is är en färskvara och kan förändras snabbt!

Israpportören Ola Kasimirs råd inför turen top Mälarisen:

– Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Snön som föll i veckan har stöpt ner. Den grå sörjan har frusit och har nu en hård knottrig yta. Vissa partier har lite vitt snöfras kvar som bromsar och styr vid skridskoåkning. Råkarna som finns har frusit till. De är synliga fast de täcks av stöpis men därunder är isen tunnare så man behöver vara försiktig där. I stort sett är isen tjock och stabil. Farligheter runt bryggorna vid Lögastrand, intill övriga bryggor och broar och längs båtrännor. Längs utsidan av betongpiren runt småbåtshamnen smälter nu isen av solvärmen så håll avstånd till den.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Stabil is fredag förmiddag. Hårt stöpislager ovanpå tjock kärnis. Åkbart med skridskor, spark eller dylikt. Råken söderut tillfrusen och lätt att korsa även vid Enhagen. Den kan dock komma att öppna sig igen beroende av väder och vind.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Isen är fortsatt stabil. Snöslasket ovanpå isen har frusit ihop. Se upp för råken som har öppnat sig igen! Den var någon dm bred på fredag eftermiddag.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand samt för viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron och inte heller i närheten till bygget runt Vågholmen! Se upp för råken som sträcker sig norr och söderut från Västra Holmens fyr! Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Isen är hård och stabil. Det går nog att åka skridskor lite varstans. Se upp vid bryggor!

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Hässlösundet har stabil is. Plogad bana ner till Gäddeholms småbåtshamn. 4-5 m bred med slät och snöfri is som är utmärkt för skridskoåkning. Åk inte under Björnöbron, där är det delvis öppet vatten. Utanför banan sträv skarsnö som bäst lämpar sig för skidåkning.

Östra Västeråsfjärden har stabil is längs plogad bana runt Björnön, där ett varv blir 11 km. 1,5-3 m åkbar bredd med slät och snöfri is som är utmärkt för skridskoåkning. I kanterna med fastfrusna isklumpar som gör att hela bredden inte kan utnyttjas för skridsko.

Ridöfjärden har stabil is. 27 cm tjock is uppmätt vid Dyuddens södra ände, tillväxt 2 cm sedan förra fredagen. Mestadels täckt med sträv skarsnö som lämpar sig för skidåkning, men inte för skridskoåkning. Varning för öppet vatten på en yta av cirka 1,5x3 m vid ett grund cirka 200 m sydost Fröholmens fyr.

Kärrbofjärden har överlag stabil is, men en del issprickor och vid Vretaskär en del öppningar med öppet vatten i vasskanten. Snön nedstöpt till knagglig yta, liksom i Aggarösundet, men isen kontrollerades inte där.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Det är ingen fara med isen. Se upp vid båtrännan som har öppnat sig ganska mycket! Isen kan vara dålig vid sprickor som har frusit ihop.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Det ser stabilt och bra ut, dryga 2 dm. Inga konstigheter. Det är tillfrusen snö på ytan så det är spark eller att gå som gäller. Håll avstånd till farleden!

10. Fagerön: Ingen uppgift.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är 20-25 cm men den är jätteknagglig. Det finns ingen blankis någonstans. Det är snö på en del ställen. Passar bäst för spark eller promenader. I Skurusundet är det öppet lite grand.

