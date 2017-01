Biblioteken trefaldigar förseningsavgiften på böcker

Tidigare har det kostat 1 krona per dag att vara försenad med exempelvis en lånebok – från och med 1 februari blir förseningsavgiften 3 kronor per dag. För dvd-filmer, som får lånas maximal i en vecka, blir den nya förseningsavgiften 10 kronor per dag.

– Vi vill förstås inte att folk ska vara försenade med böcker och annat material. Men avgiften har inte på höjts på säkert 20 år så det är därför det görs nu till slut, säger Karin Ramnerö, avdelningschef på Västerås stadsbibliotek.

Beslutet om att höja förseningsavgifterna togs av kulturnämnden i Västerås Stad på sitt decembersammanträde. Med höjda förseningsavgifter är förhoppningen att ännu fler böcker ska lämnas tillbaka i tid.

Biblioteket för dock inte statistik över hur stor andel av utlånade böcker, cd-skivor, filmer etc som är försenade.

– Så fort en bok är återlämnad så försvinner informationen kring det utlånet, oavsett om den är försenad eller inte, så därför går det inte att få fram dessa siffror, förklarar Karin Ramnerö.

– För ett antal år sedan gjordes en beräkning, som jag inte riktigt vet hur den gjordes för att få fram den siffran, på att cirka två procent lämnades för sent. Men det var innan vi införde den så kallade övertidsvarningen via e-post eller sms. Det har verkligen varit en hjälp för våra låntagare, så siffran på förseningar är säkert betydligt mindre än 2 procent i dag.

Den som inte hinner lämna tillbaka en bok eller en film kan enkelt göra ett omlån via webben eller per telefon, under förutsättning att boken eller filmen inte är reserverad. En bok, som normalt sett har fyra veckors lånetid, får lånas om maximalt två gånger under samma låneperiod (man kan alltså ha en bok hemma totalt tre månader i ett sträck innan den måste återlämnas). Filmer får lånas om en gång.

Förseningsavgiften gäller bara vuxenböcker. Barnböcker har fortfarande ingen förseningsavgift.

Den maximala föreningsavgiften per tillfälle höjs från 150 kronor till 200 kronor. Vid en skuld på mer än 50 kronor spärras låntagaren för fler lån fram tills dess att skulden är betald.

Under 2016 gjordes cirka 808 000 utlån i Västerås och då räknas alla slags medier in, liksom även e-böcker och ljudböcker som laddas ned.