Bil började brinna under färd på Köpingsvägen

Räddningstjänsten larmades till platsen.

– Vi är där just nu. Det är en personbil som fattat eld under färd, säger Per Andersson, inre befäl vid räddningstjänsten.

När räddningstjänsten kom fram var branden redan släckt. Bilen hade börjat brinna undertill under färden men slocknade innan det blev en fullt utvecklad brand.

– Just nu håller vi på att undersöka bilen med värmekameror, säger Per Andersson vid 14.45-tiden.

I samband med branden svängde föraren av vägen och ställde bilen vid en busshållplats. Bilbranden hade därför inte någon betydande påverkan på trafiken.

Föraren ska inte ha fått några skador i samband med branden.

Observera att platsens läge baseras på preliminära uppgifter.