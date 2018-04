Bokbussen trasig och ska in på verkstad: "Får skicka en krya-på-dig hälsning"

"Aj aj aj. Nu har olyckan varit framme. Vår fina bokbuss har gått sönder och måste in på verkstad", skriver Västerås stadsbibliotek på sin facebook-sida.

Bokbussens turer under torsdagen den 5 april samt måndagen den 9 april ställs in. Det finns även risk att turen på tisdagen den 10 april också ställs in.

Västeråsare som vill låna böcker eller har andra frågor ombeds kontakta biblioteket för ytterligare information.

"Vi är oerhört ledsna att bokbussen måste ställa in, men vi får skicka en krya-på-dig hälsning och hoppas på att detta inte blir alltför långvarigt", avslutar biblioteket sitt inlägg.