Bra skridskois på Mälaren- men se upp för farorna!

Israpporten gäller 3-5 februari 2017. Tänk på att is är en färskvara som kan ändra sig snabbt. Följande uppgifter samlades in från VLT:s israpportörer på fredagen.

1. Hamnen, Rolf Ericson: I hamnområdet finns många faror även om isen i stort är mer än 10 cm och väl bärig. Strömbildarna vid Lögastrand skapar stora öppna hål som man inte ska gå nära. Sprickan/råken där utanför är nu en halv meter bred och kan inte passeras. Där finns tunn nyis med lite snöpuder på som gör den svår att se. Avstå från isen i hamnområdet. Det finns ingen anledning att gå ut där.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Utmärkt skridskois, bärig hård och slät is. Passa på! Begynnande mycket lätt snöfjun i luften, ej störande på isen. Där det varit tunnare is Kattskär- Djuphamnen är det fortfarande tunnare men isen har stabiliserats något. Fortfarande avrådes från att vistas där. Håll avstånd till brutna rännor och till hamnen! Vid Ekbacken-Enhagen finns fortfarande en råk söderut mot Fullerö. Besvärar ej vid Lövudden men den kan vara besvärlig att passera längre söderut. Kanterna börjar frysa till men det är tunt mitt i. Vid Lövuddens brygga var en upphängd livboj med lina utkastad på isen. Ett mycket olämpligt tilltag!

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Det är fin skridskois, stabil och hård. Råken har frusit igen, se upp för ej bärig is mitt i. Den är 80 cm som bredast, svårt att kliva över. Håll stort avstånd till farleden!

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand även varning för viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron! Det finns en råk som sträcker sig norr och söderut från Västra Holmens fyr med nattgammal is som ej är bärig. Båtrännan in till Vågholmen har partier med ej bärig is, utmärkt med kvistar . VIP har markerat en säker övergång ute vid Utter In. Mer info på Facebook "Skridskobana på Västeråsfjärden". Vistas inte i närhet till bygget runt Vågholmen! Vid vistelse på natur is ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Det ser bra ut. Isen är cirka 13 cm, den har inte förändrats så mycket sedan förra fredagen. Den har inte vuxit heller trots minusgrader på nätterna. Se upp för råkar och breda sprickor! Även varning för uddar och bryggor, där det har varit öppet vatten har det inte frusit i hop särskilt mycket.

6. Ridön och Hässlösundet, Bengt Stridh: Överlag väl bärig och väl åkbar is för långfärdsskridsko. Håll avstånd från båtrännan. 2-3 mm ishagel kom vid lunchtid på fredagen vilket gett ett något strävt ytskikt som ger bra fäste vid promenad på isen.

Hässlösundet: Väl bärig is. Banan är markerad med lövruskor. Slät isyta väl åkbar för skridskoåkare. Vid uppstickande vegetation i isen fanns norr om Björnöhalsen ett meterstort väl synligt, öppet fräthål. Öppet vatten eller endast tunn obärig is under Björnöbron.

Östra Västeråsfjärden: Väl bärig och slät kärnis mellan Björnöns norra ände och Stora Sandskär.

Ridöfjärden-Kärrbofjärden: Väl bärig och slät kärnis. 15 cm uppmätt vid Dyuddens södra ände, tillväxt 1 cm sedan förra fredagen. Håll avstånd till båtrännan, isen är uppbruten ett par hundra meter från farleden. Vid Fröholmens fyr ett par passerbara råkar. Mot Vretaskär en upp till 5 meter bred råk med mycket tunn obärig is, som kan bli farlig om det kommer snö som döljer råken. Aggarösundet inte kontrollerat.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Det har inte hänt så mycket med isen under veckan. Den är runt decimetern, på sina ställen drygt en decimeter. Längre söderut är isen under decimetern. Varning för råken på Asköfjärden där det är ganska mycket öppet! Man måste vara försiktig på isen och ha utrustning, och inte gå ut ensam.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen är blank, torr och fin. Den är 12 cm men det har dykt upp lite faror: en råk och större sprickor kors och tvärs öster om Skarpan upp mot Lindholmen och Prästholmarna. Flera områden med en hel del öppet vatten. Väster om Nyskär ett ganska stort område med öppet vatten. Det kan bli lurigt om det fryser till över natten.

10. Fagerön, Per Vidlund: Försämrad is , stanna på land!

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är 10-12 cm, något tunnare på en del ställen. Jättefin is. Ganska mycket öppet vid båtrännan utanför Fagerön och Hallingen. Öppet vatten i Skurusundet, cirka 100 m.

