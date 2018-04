Busshållplatser flyttar – till andra sidan gatan

Sedan tidigare pågår ett vägarbete i området, vilket lett till att hållplatsen Vetterslund stängdes av tillfälligt, vilket vi tidigare berättat om.

Nu förändras vägarbetet – och därmed avstängningen.

För er som tar bussen mot centrum och Viksäng går bussen nu som vanligt från hållplatserna Vetterslund och Stengatan, alltså på norra sidan Vetterslundsgatan. Hållplatsen Vetterslund öppnar alltså igen.

Men från och med nu och fram till ungefär månadsskiftet maj-juni kommer hållplatserna Vetterslund och Stengatan i riktning mot Eriksborg att stängas av.

Men bussen mot Eriksborg trafikerar fortfarande båda hållplatserna – fast från hållplatsen på andra sidan gatan, alltså norra sidan i stället för södra sidan.

Det är möjligt genom att buss 11 tar till höger från Narvavägen in på Vetterstorpsgatan innan den korsar Råbyledens via viadukten. Bussen kör därefter höger ut på Råbyleden och direkt vänster till Solgatan – och tar därefter vänster in på Vetterslundsgatan för att stanna vid hållplatserna Stengatan och Vetterslund.

Därefter kör bussen ut på Narvavägen, ner på Vetterstorpsgatan igen – och svänger vänster ut på Råbyleden mot Råby, Bäckby och så småningom Erikslund-Eriksborg.