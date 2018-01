Create gör företag flygfärdiga: "Det är en väldigt bra överlevnadsgrad"

Flera företag var i Expectrum på Kopparbergsvägen under onsdagen för att diplomeras. De har genomgått Creates affärsutvecklingsstöd, som bidragit till kompetenshöjning och gjort bolagen redo för marknaden.

Rolf Springfeldt, vd för Create, beskriver verksamheten som en högre skola av företagande där de bygger affärsmannaskap och höjer bolagens värde, för att sedan kunna etablera sig på marknaden.

Stödet sker på olika sätt. Bland annat genom att få tillgång till kanaler för kapital samt hitta miljöer för att testa produkter och tjänster redan när de är på prototypstadiet.

Men viktig hjälp är även hur man bygger upp rätt organisation och hitta rätt typ av medarbetare med kompletterande kunskapsområden som ska omgärda entreprenören. Hela denna process brukar ta 12 till 18 månader.

Ett av företagen som diplomerades var Wopify, som VLT tidigare har skrivit om. De digitaliserar rekryteringsprocessen och använder en app för att sammanföra arbetstagare med rätt arbetsgivare. Företaget har tre delägare och en anställd.

Hur har ni fått hjälp av Create?

– Man kan dela in det i tre områden kan man säga. Genom att vara med i Create exponeras man ju i olika kanaler, i ett nätverk som är värdefullt. Allt ifrån andra företag och organisationer till de interna coacherna på Create som har ett otrolig kunskapsfält som man kan ha nytta av. Sedan har de ett nätverk av externa kompetenser som också är kopplat till Create och som vi också har haft nytta av. Nätverk, kontakter och bra coachingstöd sammanfattar, Jimmy Larsson hr-specialist, och ägare, om den hjälp företaget fått.

Rolf Springfeldt säger att Create kommer in i en fas när företagen är etablerade och har en viss innovationshöjd. Och under de tio år som Create Business Incubator har funnits har 150 bolag fått affärsutvecklingsstöd via Create, och tagit in 270 miljoner i extern kapital till de bolagen.

Vad betyder Create för Västmanland?

– Vi har fått in 474 miljoner i skatteintäkter. Bolagen här har byggt, inkuberats, fått externt kapital, vuxit till sig, skapat arbetstillfällen och skatteintäkter genom sin utveckling, säger han.

Hur har det gått för de här 150 företagen?

– 80 procent av de här bolagen lever än i dag, det är en väldigt bra överlevnadsgrad, säger Rolf Springfeldt.

Mer om Create:

►Create är en non-profitverksamhet som ägs av Västerås Science Park, Munktell Science Park i Eskilstuna och Sörmlandsfonden.