Datorhaveri hos Swedbank skapar kaos vid bankomater

Swedbank meddelar på sin hemsida att man stoppat uttag med företagets bankkort i bankomaterna. Det kan även vara problem att använda korten vid E-handel.

På Bäckby i Västerås skulle det enligt uppgifter till VLT under onsdagskvällen vara långa köer med hoppfulla människor enligt ett rykte. När VLT var på plats visade sig dock allt vara lugnt – det kan hända att folk gjort sina uttag och lämnat platsen.

I Malmö, Stockholm och Göteborg har polisen larmats till flera bankomater.

Enligt uppgifter till Aftonbladet gäller det att man kan ta ut obegränsat med pengar trots att täckning saknas på kontot.

Men det är en mycket dålig idé att försöka – banken vet hur mycket den som matat in sitt kort tagit ut och kommer enligt uppgifter från Swedbank till Aftonbladet att kräva tillbaka alla pengar som tagits ut. Och Swedbank vet genom bankkorten som använts vilka som har kontot. Bankomaterna har också övervakningskameror.

Till tidningen Kvällsposten i Malmö säger jourpersonal vid Bankomat AB att man inte känner till vad som hänt men att man tittar på saken.

Det är ännu under kvällen oklart om felet omfattar samtliga banker anslutna till Bankomat AB – men saken är ju identisk även för de bankerna: Bankerna som utfärdat korten vet vem som har korten.

Man tar ut pengar genom PIN-kod som är personlig och alltså blir man ansvarig för vad man tagit ut, oavsett om man har täckning på kontot eller inte.

Enligt information från Swedbank har man under kvällen hållit på med underhållsarbete på bankens IT-system, felet tycks ha uppstått i samband med det underhållsarbetet.

Swedbank har vid 22-tiden på kvällen stoppat alla Bankomatuttag från företagets konto.

Bankomat AB ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank med Sparbankerna. Hur mycket man kan ta ut per uttag eller per dygn/vecka avgörs av kortutgivande bank. Om man har bankkort som inte är utfärdade av ovanstående banker är maxsumman 2000 kronor per uttag.