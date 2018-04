Debatten rasar: 25 miljoner i skadestånd efter branden – rimligt eller orimligt?

28 mars 2016 lekte fem Västeråsgrabbar i 15-årsåldern med elden och orsakade att Önstaskolans gymnastiksal brann ner. De dömdes senare i tingsrätten för att ha orsakat branden, även om hovrätten mildrade straffen något.

Nu krävs de på mer än 25 miljoner kronor i skadestånd av försäkringsbolaget Länsförsäkringar Bergslagen.

Detta kan leda till att de fem pojkarna, nu i 17-årsåldern, blir skadeståndsskyldiga och får leva på existensminimum, i värsta fall i resten av sina liv. De kommer heller inte att kunna ta lån, vilket i sin tur betyder att de inte kan köpa bostad. De får också svårt att få ett vanligt hyreskontrakt.

Exakt hur stort skadeståndet blir avgörs framöver i Västmanlands tingsrätt.

– Ett skadestånd kan ses som ett livslångt ekonomiskt straff, säger Annika Sydberger Norrman, kommunikatör på Kronofogden, myndigheten som får i uppdrag att driva in skulden.

Hon tillägger att de fem grabbarna kanske kan få skuldsanering, vilket skulle betyda att de bara behöver leva på existensminimum i fem år, men ett skadestånd efter ett brott försvårar möjligheterna att få sanering.

– Men det är heller inte omöjligt. Mycket påverkar möjligheterna att få sanering. Det måste göras en helhetsbedömning.

Advokat Lars Jähresten företrädde en av de dömda pojkarna:

– Skadeståndet är inte rimligt. Det handlar ju om barn, som dessutom inte inte hade uppsåt att bränna ner gymnastiksalen, Det var oaktsamhet, säger han och tillägger att skadeståndsbeloppet mycket väl kan jämkas ner till mer hanterliga nivåer när det kommer inför rätten.

Motsatt åsikt har Johan Strömberg, en av advokaterna som företräder Länsförsäkringar. Han ser skadeståndskravet som mycket rimligt:

– Jag har sett liknande krav vid liknande händelser tidigare.

Han tror inte att beloppet kommer att jämkas ner, i varje fall inte mycket:

– Man kan säga så här. Ju närmare de dömda är 15 år, ju mer tenderar det att jämkas ner och ju närmare de är 18 till 20, ju mindre jämkning blir det oftast.

En helt annan åsikt har Christer Carlsson, förbundsordförande för föreningen Kris, Kriminellas revansch i samhället, som arbetar för att brottsdömda ska kunna komma tillbaka och leva ett hederligt liv.

– 25 miljoner i skadestånd för en grupp 17-åringar? Om man måste leva på existensminimum länge så är det mycket svårt att leva ett hederligt liv. De kommer att lockas till att jobba svart och kanske också att fastna på den kriminella banan. Det lönar sig ju inte att ha ett hederligt jobb om de ändå inte får behålla mer än de skulle få på socialen.

Han tror heller inte att samhället skulle få in så mycket av de 25 miljonerna. Snarare kan det bli mångdubbelt dyrare för samhället om pojkarna lockas in på en kriminell bana och ställer till mer skada och orsakar dyra fängelsevistelser.

En liknande åsikt framfördes nyligen i en insändare i VLT, undertecknad av signaturen fyrbarnspappa: Önstabranden: Orimligt att ge unga ekonomisk fotboja i 50 år.

Men när insändaren lades ut på VLT:s Facebooksida utbröt en jättedebatt mellan de som ansåg att skadeståndet var orimligt och de som ansåg att ungdomarna bara hade sig själva att skylla. De som ville ha hårda tag var vid 17-tiden fler än de sim ville ha mildrat skadestånd.

Här är några axplock ur debatten:

"Tänder man på en gympasal, så får man betala efter sig med! Klart det ska svida för dem. Vad gjorde det inte för alla människor som förlorade sin gympasal?"

"Är lite kluven här: Om någon tar sig friheten att elda upp en gymnastiksal så borde de få betala för 'nöjet' - vem annars ska stå för pengarna till den 'underhållningen'? Å andra sidan blir det omöjligt för ungdomarna att betala tillbaka allt, och de får ingen bra start i livet med den avbetalningen. Så kanske man borde begränsa till ett visserligen stort belopp men något de kan klara av att betala inom rimlig tid."

"Som man bäddar får man ligga. Vem ska annars betala? I min värld borde dom straffas betydligt hårdare."

"Jag tror att konsekvenserna av detta kommer att bli att dessa ungdomar kommer att kosta samhället massor av pengar i framtiden! Tycker absolut att de ska betala högt skadestånd. Men detta känns orimligt. Två fel gör inget rätt!"

"Bra, då lär de sig att det kostar att förstöra andras egendom.."

"... alla ni som är så tvärsäkra och vill döma dessa ungdomar så hårt som möjligt - är ni fläckfria själva? Ett hyss som gick överstyr..."

"Man hade ju ett val att tända på eller skita i det!"

"Vad är problemet? Dont do the crime if you cant do the time."

"Deras föräldrar borde ruineras. Är väl inte en endaste 'normalt' uppfostrad unge som skulle gjort detta."

"J-a daltande med kriminella."

"Helt rätt. Men ändå inte. Ingen idé att jobba, jag får ändå inga pengar, tänker de kanske."

"Jag tycker att dom skulle få bygga upp den gratis med någon firma och sen fängelse + böter ! Tycker inte att dom ska behöva behöva betala hela livet!"

"Sjukt. Ett fängelsestraff på några år vore mildare."

"Detta gör att försäkringspremierna stiger och vi får alla vara med och betala livet ut, om vi har försäkringar."