Det vackra ljuset och morgondimman fick Daniel att vända hem för att hämta kameran

Han har varit hobbyfotograf hela livet men "plåtandet" hade legat lite på is innan den nya digitala generationen kameror började bli bra. Då tog det fart på allvar igen och för åtta år sedan köpte han sig en Nikon D3S som är en professionell kamera.

Resultatet med den digitala kameran var att han nu kunde ta mycket bilder och hantera vitbalans och andra inställningar för att få den perfekta bilden. Nackdelen blev den enorma mängd bilder som ligger kvar i datorn och som ingen ser.

Vinnarbilden hade han först lagt ut på Facebook och där fått en otrolig överväldigande respons. Då tänkte han att det kanske var värt att prova att skicka in till VLT och i varje fall få den publicerad.

–Jag jobbar mycket manuellt med inställningarna och kamerans olika finesser och slutresultatet när man fotograferar är nog helt beroende på fotografen, skrattar Daniel.

Daniel har alltid med sig kameran var han än går. Skulle han glömma den så känner han sig naken. När vinnarbilden togs så var det just en sådan dag. Han hade glömt den hemma när han for iväg i väg till jobbet. Men när han såg bilden som det vackra ljuset solen och morgondimman skapade just där och då så var han ändå tvungen att vända hem och hämta kameran.

–Det är när man har kameran med sig som man kan ta vackra, dråpliga och roliga bilder. Det är ögonblicket som gör bilden. Man måste ha kameran i högsta hugg. Har du inte det så missar du chansen, säger Daniel.

Här kan du se de övriga bidragen:

Vill du själv vara med och tävla i Veckans bild? Här kan du skicka in ditt bidrag