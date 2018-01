Duon från Västerås blev årets entreprenörer

Under torsdagskvällen hölls galan EY Entrepreneur of the year i Blå hallen i Stockholms stadshus.

För Clas Mellgren och Per Olof Andersson, från AQ Group AB i Västerås blev det en lyckad kväll.

I höstas korades de till Svealands främsta entreprenörer, och nu kammade de hem samma utmärkelse för hela Sverige.

De kommer nu få representera Sverige i världsfinalen av EY Entrepreneur Of The Year som avgörs i juni i Monaco.

Tävlingen startades i USA 1986 och i Sverige har den hållits sedan 1995.

Så här lyder juryns motivering:

Med ett tydligt ledarskap har Claes Mellgren och Per Olof Andersson lyft sitt företag från en blygsam position till en omsättning och tillväxt som imponerar. Från en fallfärdig fabrik i Bulgarien till ett internationellt bolag med krävande kunder över hela världen. Trots hård konkurrens och prispress har årets vinnarduo byggt en företagsgrupp som gått med vinst 92 kvartal i rad.

