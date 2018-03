Ebba Busch Thor kommer att besöka drygt 20 orter runt om i landet under perioden mars - juni. Under förvalsturnén kommer Ebba Busch Thor att besöka vårdverksamheter och tillsammans med personalen diskutera vården. Hon kommer även att frågas ut under öppna möten.

Utfrågare vid mötena är Bert Karlsson, Calle Schulman, Stig-Björn Ljunggren och Niklas Piensoho.