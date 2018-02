Elvismässa ordnas i domkyrkan: "Det som är viktigt för människan har en given plats"

– Det som är viktigt för människan, har en given plats i kyrkan. Därför är det Elvis sånger som får följa oss i en mässa (nattvardsgudstjänst) denna kväll, säger Markus Holmberg, kaplan i kyrkan som medverkar i gudstjänsten, i ett pressmeddelande.

För musiken står Mikael Wretholm på sång och Stefan Appelqvist på piano.

Markus Holmberg lyfter fram att Elvis själv inte gillade att bli kallad The King utan tyckte den titeln var reserverad för Jesus.

– Det finns flera berättelser om hur Elvis Presley avbröt sig på scenen, när några i publiken höll upp en banderoll med den kända texten: ”The King”. Så kallades han ju – men det var en titel han inte riktigt tyckte om: ”No, honey”, kunde han säga, ”to me only Christ is the King”, berättar Markus Holmberg i pressmeddelandet.

