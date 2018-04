En läkare och en sjuksköterska anmäls till IVO: "Mycket ostabil och desorienterad"

En kommunal verksamhet i Västerås anmäler nu en läkare som för närvarande är anställd inom Region Västmanland. Läkaren visade sig vara en "mycket ostabil och desorienterad person" när denne var anställd vid den anmälande vårdgivaren. Läkaren ska ha "ställt till med mycket skada som annan personal många gånger har behövt rätta till innan en katastrof varit ett faktum", enligt anmälan till Ivo. Ansvariga chefer inom Region Västmanland ska ha informerats, enligt anmälaren.

Sjuksköterskan som anmälts till Ivo ska ha somnat på arbetet vid upprepade tillfällen, däribland en gång mitt under samtal med kollegor under eftermiddagsfikat och en gång med en öppen läsk i handen under en utbildning. Hen ska ha varit ofokuserad, seg och haft svårt att hålla ögonen öppna. Hen har inte förstått vad som efterfrågats och ibland frågat samma sak flera gånger. Sjuksköterskan har stängts av från sin tjänst och fortsatt utredning pågår. Sjuksköterskan ska först inte velat kännas vid att hen somnat eller att hen skulle ha betett sig annorlunda. Efter viss eftertanke ska hen dock ha uppgett att det som hänt kan ha varit bra, då det kan bli ett "stopp för hens dåliga levnadsvanor med för lite sömn med mera". Sjuksköterskan är ledsen för situationen som uppstått och rädd för att stämplas av kollegor.