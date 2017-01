Esjörn Svensson Trio och Call Cat kan få pris på branschgala

Jazzmusikerna i Esbjörn Svensson Trio (för skivan E.S.T Symphony) kan få pris i kategorin Jazz och barbiepunkarna i Call Cat (tidigare kända som By The Way) är nominerade till pris för Årets Nykomling.

I höstas släppte Esbjörn Svensson Trio en ny skiva tillsammans med Kunglinga filharmonikerna, det är den som föranlett nomineringen.

Call Cat bytte som nämnts namn under förra året och spelade på musikfestivalen Peace & Love i Borlänge i somras

Manifestgalan är en gala för musiker och artister verksamma på oberoende skivbolag.

Under galan delas priser ut i 21 kategorier, bland annat i olika genrer och för musikvideo, samt kompositör. I år är det femtonde gången i rad som Manifestgalan ordnas.

