Forskare på MDH sätter alger i arbete – gör en dubbel insats för miljön

Det är forskare från två projekt som samarbetat: det ena projektet skulle undersöka om alger som odlats för att rena avloppsvatten också kunde användas för att tillsammans med avloppsslam rötas till biogas som kan ersätta fossila växthusgasmättade fordonsbränslen som bensin och diesel.

Testerna som utförts i pilotskala vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning i Västerås har varit en framgång. Algerna har renat avloppsvattnet och genom att samröta mikroalger och slam (en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö) och integrera processen i avloppsreningsverket kan man öka produktionen av biogas, skriver MDH på sin hemsida.

– För att minska utsläppen av växthusgaser och nå en hållbar utveckling behöver vi ersätta fossila bränslen med andra alternativ. Biogas är ett betydligt bättre alternativ för miljön. Genom att odla alger för att rena vatten, som samtidigt kan användas för att producera biogas, har vi vunnit mycket. Biogasen kan sedan användas som bränsle till bussar och bilar, eller för att producera el och värme, säger Eva Thorin, docent i energiteknik på MDH och projektledare för COSSMICA, i ett pressmeddelande.

Mer om projektet

COSSMICA-projektet (Co-digestion of sewage sludge and micoralge) gick ut på att producera biogas ur alger och slam som man fått av att rena avloppsvatten. Samarbetsprojektet gick under namnet MOBIT-projektet (Modelling the algae cultivation and biogas system) som handlade om att odla alger för att kunna rena vatten med.