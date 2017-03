Frisör klippte kunder svart – nu krävs hon på en halv miljon kronor

Efter ett antal anonyma tips till gjorde Skatteverket, tillsammans med personal från Kronofogdemyndigheten, ett oanmält besök i lokalen, en enrumslägenhet med kokvrå, i juni förra året. Det gjordes även ett besök i frisörens bostad.

Men någon bokföring kunde inte hittas utan Skatteverket har tvingats rekonstruera denna med hjälp av frisörens och hennes sambos privata bankkonton.

Skatteverket beräknar att hon under 2013 hade intäkter på 130 000 kronor. Under 2014 steg intäkterna till 134 000och under 2015 expanderade verksamheten ytterligare till 289000 kronor.

Någon moms hade hon heller inte redovisat.

Under samma period levde 32-åringen,officiellt, på sjukersättning från Försäkringskassan och arbetslöshetsersättning. Totalt har hon under åren 2013-2015 tagit emot drygten halv miljon i ersättningar.

Hon inledde frisörkarriären i sambons salongi centrala Västerås. I slutet av 2012 överlät han den till en annan ägare. Dennye ägaren tog över de tre anställda. Men efter en tvist om lönen valde 32-åringen att lämna verksamheten.

Hon blev sjukskriven för axelproblem och tillslut började hon stämpla som arbetslös.

Men istället hyrde paret den nu aktuellalägenheten och startade sin svartverksamhet. Ogenerat satt det en skylt pådörren som förklarade vilken verksamhet som bedrevs.

Skatteverket har varit i kontakt med en radkunder, som kvinnan tog med sig från den tidigare anställningen.

Samtliga beskriver hur de antingen betalatkontant eller swishat betalningen. Ingen av kunderna hade dock en aning om attallt bedrevs svart.

I diskussionerna med Skatteverkets personalhar kvinnan och hennes sambo förklarat att det enbart handlat om en hobbyverksamhet och att de därför inte sett något krav på att verksamheten skulle bokföras. Istället har paret bedyrat att det inte handlar om någon svartverksamhetutan lokalen har använts till att lära sambon frisöryrket.

Med hänvisning till axelproblemen förklarade kvinnan att hon inte alls kunnat klippa kunderna.

Men Skatteverket avfärdar dessa uppgifter ochskriver i beslutet att de inte är trovärdiga.