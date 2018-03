Fyra dagars matfest i vår – internationell matmarknad kommer till stan

Det är International Street market som som arrangerar matmarknaden som turnerar runt i 28 svenska städer mellan april och oktober. Och i maj är det alltså Västeråsarnas tur att få smaka på allt det goda.

Sammanlagt finns kök och kockar från 15 länder representerade för att visa upp sina specialiteter och delikatesser. Bland mattälten brukar man kunna köpa och prova allt från krokodilburgare från Australien och ramslökspesto från Gotland till crêpes från Frankrike och Goudaost från Nederländerna.

”From May 16th to 19th, 2018, back in Västerås ;-) where it has become a must go to event” skriver arrangörerna i ett evenemang på Facebook.

Senare i sommar, den 28–30 juni, är det dags för Västerås Cityfestival där det första bandet nyligen blev klart: hiphopgruppen Tjuvjakt.