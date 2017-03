Under en längre tid hade Gävles imam Abo Raad föreläsningar i Västerås moské på Råby. Gefle dagblads granskning kunde visa att hanöppet uttryckt stöd för IS och samlat in pengar till självmordsbombares anhöriga. Abo Raad står nära Råbymoskéns imam Fekri Hamad.